Dica a mai renuntat la un jucator! Care a fost singurul atacant prezent la reunire: Alibec e OUT, Gnohere a lipsit motivat

Alibec n-a fost primit la reunirea vicecampioanei.

Au lipsit si jucatorii de nationala de la FCSB, dar si Bizonul, care tocmai s-a insurat. Dica a renuntat la Stancioiu.

Morutan a fost marea noutate la reunirea vicecampioanei. Qaka a jucat pentru nationala Albaniei si e in vacanta. La fel Budescu, Man, Balasa sau Romario Benzar. Pintilii a ajuns primul la reunire.

"Fiecare jucator care vine la Steaua are emotii. Am vorbit si cu Pintilii, m-au primit foarte bine si ma bucur pentru asta. Sper sa facem un campionat bun anul acesta" a declarat Olimpiu Morutan.

Pustiul Cristian Dumitru, de la juniorii sub 19 ani, a fost singurul atacant prezent la reunire. Mbappe Coman s-a umplut de tatuaje in vacanta. Becali a avut o oferta de 3 milioane de euro pentru el.



"Am zis nu. Florinel Coman nu poate pleca decat peste 2 ani minim. Florinel Coman trebuie sa iau pe el 100 milioane" a spus Becali.