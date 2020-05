Dezvaluiri nestiute din vestiarul lui Dinamo! Danciulescu a povestit cum a renuntat la banii lui Negoita si cine i-a reprosat ca se imbraca prea frumos: "Niste lucruri de doi lei!"

Danciulescu a dezvaluit o serie de intamplari nestiute din vestiarul lui Dinamo.

Directorul sportiv al celor de la Dinamo, Ionel Danciulescu, a vorbit despre situatia de la Dinamo si despre o serie de evenimente nestiute din vestiarul "canilor". Danciulescu a povestit un episod in care a renuntat la o suma consistenta de bani de la Negoita dupa ce Dinamo a castigat Cupa Ligii si a terminat pe locul 3 in clasament.

"Vorbeam de banii pe care i-am pierdut si de cum vad eu lucrurile in relatia cu Dinamo. Intrasem in play-off, iar Adi Mutu m-a intrebat de ce eu n-am prime de joc. A vorbit el sa mi se faca prime de joc pe perioada play-off-ului. Se adunasera vreo 9400 de euro la final de an. Dupa ce am castigat Cupa Ligii si am terminat pe locul 3, oamenii nu stiau cum sa-mi spuna ca sunt prea multi bani de platit. Tot eu m-am dus la domnul Negoita si i-am zis sa imi dea cat considera. Cand s-a tras linie, mi-a dat 4000. Asa e Danciulescu in relatia cu Dinamo, asa va fi mereu cu acest club", a spus Danciulescu pentru Gazeta Sporturilor.

Danciulescu a povestit cum unii antrenori din Liga 1 ii reprosau faptul ca se imbraca prea frumos si i-au cerut sa nu mai fie atat de elegant.

"Erau anumiti antrenori care spuneau: 'De ce se imbraca Danciu asa? De ce are masina respectiva? Niste lucruri de doi lei!' Care e problema daca mie imi place sa ma imbrac mai frumos", a mai spus Danciulescu.