Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Dica din vestiarul Stelei! Jucatorul DAT AFARA a inceput sa planga: "Eu as juca la orice echipa cu el titular. Mi-a zis ca-si da viata daca-l bag!"

Dica s-a opus plecarii lui, insa Becali a avut ultimul cuvant!

Qaka l-a impresionat pe antrenorul FCSB il ultimele saptamani petrecute la echipa. Chiar daca evolutiile sale au crescut vizibil, Becali a decis sa-l dea afara.

"In legatura cu Qaka... i-am spus patronului ca-mi doresc sa ramana. Cand a venit, pana s-a acomodat, n-a avut evolutiile pe care le asteptam. Cu o zi inainte de meciul cu Medias, i-am spus ce sa faca. La finalul antrenamentului a vrut sa vorbim. I-am spus ce pretentii am, a inteles si a fost un alt jucator dupa discutia aia. M-a impresionat la el ca mi-a zis: "Daca ma bagi sa joc, imi dau viata pe teren". L-am vazut facand asta. A intrat si si-a dat viata. A mai fost un moment, cu Viitorul, s-a spus ca pleaca la Voluntari... ca vedem dupa.

Eu i-am spus ca am incredere in el si ca-l bag sa joace. Plangea dupa meci. L-am intrebat ce are si mi-a zis ca plange de bucurie ca si-a facut treaba, Jucase bine. I-am explicat cum stau lucrurile, n-am avut cum sa ma opun, a fost decizia patronului. A inteles. Nu stiu daca va reveni la noi.. Daca ar fi dupa mine, as juca oriunde cu el. La orice echipa! Patronul a zis ca doreste un alt tip de jucator pe pozitia aia si asta a fost", a spus Dica.