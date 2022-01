Dezvăluiri din spatele tentativei lui Becali de a-l aduce pe Deac la FCSB: „Eram la CFR când a sunat Gigi să îl ia”

FCSB și CFR Cluj au remizat în etapa a 22-a a Ligii 1, 3-3, la capătul unui meci spectaculos. Chiar dacă a fost încântat de prestația lui Octavian Popescu (19 ani), Gigi Becali nu s-a putut abține din a-l lăuda pe Ciprian Deac (35 ani), pe care îl consideră jucătorul exponențial la CFR Cluj.

De altfel, liderul campioanei României a creat un subiect de discuție între Gigi Becali și Mihai Stoica. Omul de afaceri a mărturisit că managerul general al roș-albaștrilor s-a opus la venirea lui Deac la FCSB. Iar Mihai Stoica a lămurit situația pe contul oficial de Facebook și a explicat că Gigi Becali are putere absolută la club și că, inclusiv în lotul actual, a achiziționat 10 jucători fără acordul său.

În rezolvarea acestei dispute de idei, Vasile Miriuță a relatat episodul în care Gigi Becali l-a ofertat pe Ciprian Deac și a dezvăluit că fotbalistul a fost la un pas să semneze cu clubul roș-albastru.

Deac: „Vezi că zbor la București și vorbesc cu Gigi”

„Credeți-mă, eu eram la CFR, atunci în insolvență, când a sunat Gigi să îl ia la Steaua (FCSB – n.r.). Și era cât pe-aici, era plecat la București.

Am vorbit cu el și zice: 'Tati, vezi că zbor la București și vorbesc cu Gigi'». Am discuția asta cu el și acum, o am în cap, după 4 ani. Și s-a întors după aia.

'Băi, Cipi, uite, e CFR, ești acasă, ești emblemă!' Și s-a întors după aia. Adevărul că e motorul echipei. Dreapta, stânga, centru, a și centrat. Dădea și cu capul. La golul doi a plecat în gaură. E un fotbalist extraordinar. Și are o vârstă la care alții s-au lăsat de ani de zile.

Era insolvență atuci, nu se știa cu clubul. Atunci când Neluțu Varga a venit și a cumpărat clubul. A intrat pe un făgaș normal și a decis să rămână”, a declarat Vasile Miriuță pentru playsport.

În acest sezon, Ciprian Deac a bifat deja 37 de apariții pentru CFR Cluj, în care a reușit să marcheze de 7 ori și să ofere 10 pase decisive.

