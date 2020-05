Dezvaluiri din culise despre Bogdan Vintila! Ce spune un fost jucator despre experienta sa cu antrenorul "tacut": "Ai fost portar, da-mi un sfat, ceva!"

Un jucator de la FC Voluntari a povestit o intamplare care il are ca protagonist pe antrenorul FCSB, Bogdan Vintila.

Razvan Petrariu a jucat pentru FC Voluntari in 2015, intre timp portarul s-a mutat in SUA acolo unde s-a reprofilat. Acesta a fost antrenat de Bogdan Vintila, care a stat pe banca ilfovenilor doar 6 meciuri, dupa ce nu a reusit sa obtina nicio victorie.

Fostul portar a povestit o intamplare care il are in prim-plan pe antrenorul ros-albastrilor. Petrariu a marturisit ca Vintila nu ii acorda atentie la antrenamente, cu toate ca si el a evoluat ca portar in cariera, motiv pentru care a decis sa vorbeasca cu el.

"Paradoxal, eu chiar m-am certat cu el. Poate e mult spus, insa am avut o contra cu el. Era prea tacut, nu prea vorbea. El fiind fost portar si eu portar, niciodata nu dadea sfaturi. M-am suparat putin si m-am dus la el: 'De ce nu ma inveti si pe mine? De ce nu-mi zici nimic? Ai fost portar, da-mi un sfat, ceva!'

Dupa aceea, chiar a fost bine. A venit la mine, ma baga in seama. E un om linistit, cuminte, asa cum se vede si acum", a declarat Petrariu pentru Digi Sport.

Razvan Petriu s-a retras din activitate la varsta de 24 de ani. Singurele echipe la care a evoluat au fost Bacau si FC Voluntari, reusind sa castige si doua trofee alaturi de ilfoveni: Cupa si Supercupa Romaniei.