Dezvăluire inedită făcută de Constantin Budescu. De ce a jucat fotbal cu un 'nume fals' și cum îl chema

Fotbalistul a revenit în România în vara anului trecut, evoluând pentru FCSB și FC Voluntari, echipă cu care are contract până la finalul acestui sezon.

Constantin Budescu a declarat recent că vrea să revină la Petrolul, în vară, după ce, în urmă cu câteva zile, s-a fotografiat în tricoul echipei galben-albaștrilor.

„Îmi doresc să joc la Petrolul. Am avut discuţii, am fost la meciul cu U Cluj, le-am făcut şi galerie. Sper să promoveze. S-a strâns lupta”, a spus Constantin Budescu, la Digi Sport.

Fostul inter al echipei naționale a vorbit despre începuturile carierei de fotbalist, amintind de momentul în care a evoluat cu un alt nume, de frica antrenorilor să nu fie furat de un alt club.

”Jucam în curtea școlii. Într-un mediu organizat am ajuns la 16 ani la Petrolul. În rest jucam în curtea școlii și aveam o echipă lângă Urziceni. Rapid Sălcile se numea și jucam cum era atunci.

Aveam un profesor Gheorghe Roșu și era foarte suspicios, să nu ne legitimeze, să ne fure cineva și jucam pe alt cerfificat de naștere. Jucam la meci pe numele unui coleg. Am învățat nume, tot ce trebuie. Mă chema Dinu Constantin, am ales un nume apropiat, ca să nu mă încurc.

Rapid Sălcile se situa în Prahova și jucam cu cele din Prahova. Am jucat cu Petrolul şi Astra. M-au văzut la 15 ani, m-au luat, iar după o săptămână am plecat. M-au băgat într-un fost spital. M-am întors la Urziceni şi jucam pe dublă legitimare.

Mă antrenam cu tineretul. După un an a venit profesorul la mine, am mers la Petrolul, iar la 16 ani am jucat la republicani, apoi m-a luat Vivi Răchită la echipa mare. Jucam. L-a început m-a cinstit el”, a declarat Constatin Budescu.