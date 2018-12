Detalii de ultima ora despre noul stadion Dinamo! Anuntul facut de Ministrul de Interne

Noul stadion Dinamo nu mai e doar un vis pentru suporteri, anunta ministrul de Interne Carmen Dan.

Arena va fi construita pe locul velodromului. In urmatoarea perioada vor fi facuti mai multi pasi concreti, sustine Carmen Dan. Pentru a evita orice conflict cu Nicolae Badea, Ministerul de Interne a hotarat ca vechea arena sa ramana pe loc, cel putin pentru moment.

"Chiar daca suntem in intarziere, noi ne-am atins obiectivul. Noul stadion nu va fi construit pe amplasamentul actualei arene, dar am reusit sa ne incadram si sa construim in parcul Dinamo. Pentru a nu risca in niciun fel ca acest stadion sa nu se faca, am luat decizia sa mutam amplasamentul. In litigiul cu domnul Badea, suntem in continuare in instanta si, pana acum, castigatori", a spus Carmen Dan.