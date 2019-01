Destinatia de vis a echipelor din Liga I a devenit cosmarul lor in aceasta iarna! Neagoe: "Nu mai merg acolo in viata mea, indiferent de echipa pe care o voi antrena"

Destinatia de vis Antalya a devenit cosmarul echipelor din Romania. Dinamo, Craiova, CFR, Hermannstadt si Sepsi au avut parte de o vacanta furtunoasa.

Miriuta se jura ca n-o sa mai calce in Antalya.

"In mare parte am pierdut timpul! A plouat mult, a batut vantul, in ultimele 3 zile nu am putut sa jucam niciun amical", spune Vasile Miriuta, antrenorul lui Hermannstadt.

Miriuta incepe anul impotriva campioanei CFR.

Jucatorii de la Sepsi parca s-au intors ca de pe front din Antalya.



"Este ultima data cand mai merg, nici nu conteaza la ce echipa voi antrena, nu vreau sa mai aud", spune si Eugen Neagoe.

Neagoe a batut-o pe FCSB si se gandeste la titlu.



"Cred ca nimeni in iulie nu se putea gandi ca Sepsi sa fie pe locul 4 dupa primele 21 de etape", mai spune antrenorul lui Sepsi OSK.