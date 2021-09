Derapaj al lui Neluțu Varga după meciul cu Banja Luka: „Sunt niște p***e ordinare!”

Neluțu Varga este implicat într-un nou scandal, după ce în urmă cu două săptămâni l-a dat afară pe Marius Șumudică de la echipă și i-a interzis acestuia intrarea în baza de pregătire, după returul cu Steaua Roșie Belgrad, 1-2.

Finanțatorul campioanei României este din nou în centrul atenției, de această dată pentru un moment petrecut la finalul meciului cu Banja Luka, 2-1. În avionul de întoarcere în țară, Varga a avut un derapaj halucinant la adresa reprezentanților EnergoBit, cei care dețin 7% din acțiunile clubului. ProSport a publicat o întregistrare cu întreg momentul în care acționarul îi înjură pe aceștia și folosește cuvinte greu de reprodus la adresa lor.

„Sunt niște p***e ordinare!”



Neluțu Varga a vorbit la stația aeronavei, sub privirile jucătorilor, care au fost invitați de patron să participe la discuție.

„N-au pus un zero unu cenți în viața lui la clubul ăsta. Mă auzi, Camora? Da sau nu? Vreau să aud vocea ta! Căpitan, mă auzi? Ok! În viața voastră să nu vă mai uitați după l****ii de la EnergoBit! Sunt niște pi**e ordinare! Niște homosapiens! Mă auziți? Deocamdată în viața lor s-au lăudat numai și cu rezultatele noastre. Ale mele, ale conducerii și ale voastre! Ei trebuia să vă dea șampanie au numărat câți sunteți la masă. Mă auziți sau nu?

E prima dată când vă spun asta și as vrea nu cumva să băgați în seamă pe p***a asta ordinară! Ok? Ok! Vă iubesc! Vă doresc mult succes și aș vrea la orice interviu al clubului, al echipei, al căpitanului, al jucătorilor, al conducerii, să știți să faceți diferența între cei care vă iubesc și ajută și cei care sug p**a și se f*t în c*r!”, este stenograma înregistrării incredibile cu patronul CFR-ului.

