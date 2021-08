Din articol Șumudică, dat afară de Neluțu Varga

Marius Șumudică nu a fost lăsat să intre în baza de antrenament a celor de la CFR Cluj, în această dimineață.

UPDATE 10:20 | Situația de la Cluj este una incredibilă. În aceste momente, Marius Șumudică nu este lăsat să intre în baza de antrenament, iar la intrare au discuții aprinse între acesta și persoanele care asigură paza.

"N-am pățit în viața mea. Să venim la program și să nu mi se permită să intru. Să nu mi se permită să intru în bază!", a spus Șumudică.

Scene incredibile în această dimineață la Cluj. Antrenorul campioanei României nu a fost lăsat să intre în baza de antrenament a echipei, iar la intrare s-a iscat o adevărată dispută între tehnician și oamenii de la pază.

"Eu sunt antrenorul echipei. La ora 10 trebuia să fiu la antrenament. Vă rog frumos să-mi dați voie. Dacă aveți vreun ordin, eu mă conformez. Filmez că nu m-ați lăsat să intru", a spus Șumudică.

"Eu sunt antrenorul echipei, nu m-a anunțat nimeni oficial. Am venit la antrenament, este programul echipei. Eu am venit cu o oră jumătate înainte și nu sunt lăsat să intru în bază. Nu am vorbit cu patronul echipei.", a fost reacția tehnicianului celor de la CFR Cluj.

Șumudică, dat afară de Neluțu Varga

După meciul retur cu Steaua Roșie Belgrad, 1-2, patronul celor de la CFR Cluj a anunțat că îl demite pe Marius Șumudică, alături de întregul staff al campioanei României.

La conferința de presă care a avut loc după partidă, Marius Șumudică a declarat că nu își va da demisia și că se pregătește pentru partida din campionat, cu FCSB.

"Cum să plec? Niciodată, nu o să plec niciodată. Am un mentor, Mircea Lucescu. Mircea Lucescu mi-a zis că în viaţa mea să nu-mi dau demisia. Nu îmi voi da demisia niciodată. Pentru ce să plec? Când am numai victorii în Liga 1 şi sunt în Conference League, cum să plec? Trebuie să fiu nebun ca să plec", a declarat Șumudică, la conferința de presă.

