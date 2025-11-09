Antrenorul gazdelor și-a exprimat frustrarea, remarcând că a devenit un tipar ca echipa sa să capituleze pe final în meciurile cu FCSB.



"Este al treilea meci contra FCSB-ului în care pierdem puncte în prelungiri. Și în tur la fel, anul trecut la fel. Asta este situația. Este frustrare, dar dacă ne-ar fi spus cineva înainte de meci de un punct cu FCSB-ul, acceptam", a punctat Măldărășanu imediat după meci.



Tehnicianul a continuat analiza, lăudând efortul jucătorilor, deși echipa sa a încasat trei goluri pe teren propriu: "Primești trei goluri, marchezi trei goluri acasă și totuși nu iei toate punctele. Este frustrant. Însă, este un punct de care trebuie să ne legăm. Adică, după cinci înfrângeri, anul trecut au fost șase. De data asta, n-a venit a șasea și a venit un egal."



"Eu n-aș face asta!"



Măldărășanu a fost întrebat și despre situația jucătorilor împrumutați cu clauze care le interzic să joace împotriva echipei-mamă, o referire directă la Nana Antwi (împrumutat de la FCSB), care nu a avut drept de joc.



"Se poate expune acel jucător. Adică e posibil să greșească și atunci este expus. Din punctul meu de vedere, n-aș face asta, dar se practică, cel puțin la noi în România", a spus Măldărășanu.



În absența lui Antwi, Măldărășanu l-a lăudat pe înlocuitorul său, tânărul Luca Stancu, autorul unui gol și al unei pase decisive: "Mă bucur pentru el, pentru că s-a pregătit foarte bine, e un jucător de viitor. Chiar cred că a învățat câteva lucruri de la Nana Antwi".



"Poate nu mai suntem grupul care am fost"



Antrenorul a atins și un punct sensibil, sugerând că unitatea echipei a avut de suferit în perioada neagră recentă.



"În general, grupul scoate echipa de acolo, din situația asta. Și poate nu mai suntem grupul care am fost anul trecut. Asta le-am spus și înainte de meci, la ședința tehnică, și astăzi este momentul să o arate. Am văzut o unitate mai bună", a încheiat tehnicianul sibienilor.

