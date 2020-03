Becali ar putea da lovitura! Dennis Man si Florinel Coman, propusi pentru Lazio! "S-ar descurca bine"

Jucatorii au fost laudati in presa straina.

Cristiano Bergodi i-a laudat pe Dennis Man si pe Florinel Coman in presa din Italia. Acesta crede ca cei 2 fotbalisti de la FCSB ar putea reprezenta variante pentru Lazio.

"Imi place foarte mult Dennis Man, nascut in 1998, de la FCSB. Este rapid, tehnic, s-ar descurca bine la Lazio. Florinel Coman este, de asemenea, un jucator foarte promitator, un jucator interesant. Joaca de cele mai multe ori in banda, creeaza spatii extraordinar. Adevarul este ca CFR Cluj este, in acest moment, cea mai puternica echipa din Romania, dar cei mai promitatori tineri fotbalisti sunt la FCSB", a declarat Bergodi pentru Gazzeta dello Sport.

Lazio se afla pe pozitia secunda in Serie A, cu 62 de puncte dupa 26 de meciuri, la doar un punct sub liderul Juventus.