El este omul care readuce speranta la Giurgiu! Denis Alibec a reusit primul gol cu capul din Liga 1! 

Denis Alibec a inscris in meciul cu FCSB, readucand zambetele pe fetele celor de la Giurgiu.

In minutul 29, FCSB conducea cu 2-0 dupa reusitele lui Ovidiu Popescu si Dennis Man.

In mai putin de 10 minute, Denis Alibec avea sa micsoreze avantajul, dupa o centrare a lui Radunovic. El a inscris primul sau gol cu capul din Liga 1.

Acesta este al 12-lea gol al lui Alibec in acest sezon, in care jucatorul Astrei a mai inscris de alte 3 ori in poarta celor de la FCSB. De altfel, el a reusit o dubla in meciul in care Astra s-a impus cu 3-1 in fata "ros-albastrilor", in noiembrie.