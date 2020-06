Denis Alibec, dat ca si plecat de la Astra de un om din club:  "Isi doreste foarte mult sa plece afara"

Valeriu Rachita, seful departamentului de scouting de la Astra Giurgiu, este convins ca atacantul roman va pleca in urmatoarea perioada de transferuri.

Ajuns la varsta de 29 de ani, Alibec a fost aproape de un transfer in Polonia, iarna trecuta, dar mutarea nu s-a concretizat, deoarece suma ceruta de Ioan Niculae in schimbul sau a fost considerata de Legia Varsovia mult prea mare. Patronul Astrei a dorit sa obtina 1,5 milioane de euro din transferul lui Alibec. Intre timp Astra si Legia au tinut legatura, iar fostul atacant de la FSCB ar putea ajunge in campionatul polonez, in aceasta vara.

Valeriu Rachita este convins ca Alibec va pleca in aceasta vara, fie ca este vorba de Legia Varsovia sau de o alta echipa din afara.

"Eu cred ca Denis trebuie sa faca pasul catre un campionat mai puternic. La varsta lui, este matur acum, trebuie sa isi rezolve si din punct de vedere financiar viata. Din ce am inteles, domnul Niculae s-a obisnuit cu gandul ca va pleca in aceasta vara si nu cred ca ii va face probleme. Isi doreste foarte mult sa plece afara, ii pare foarte rau ca nu s-a realizat acel transfer in februarie, oferta venita din Polonia. Pentru ca si-a dorit foarte mult sa mearga acolo", a declarat Valeriu Rachita pentru TelekomSport.

Denis Alibec s-a transferat de la FCSB la Astra Giurgiu in urma cu 2 ani, pentru suma de 1 milion de euro. In acest sezon el a evoluat pentru Astra in 21 de partide, a reusit sa inscrie 10 goluri si a oferit 10 pase decisive.