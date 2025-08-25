Mamadou Thiam, jucătorul transferat în urmă cu doar câteva zile de la U Cluj, a debutat duminică seară pentru campioana României. Chiar dacă echipa a pierdut, Thiam a fost printre puținii jucători lăudați de Gigi Becali.

Victor Pițurcă: ”Nu cred că Thiam e ce trebuie pentru FCSB!”

Cu toate acestea, Victor Pițurcă pune la îndoială faptul că Mamadou Thiam este jucătorul de care FCSB avea nevoie în această vară.

Antrenorul consideră că atacantul senegalez nu va reuși să se impună la gruparea patronată de Gigi Becali și, în cele din urmă, finanțatorul campioanei României îl va ceda și pe el gratis așa cum a făcut și în cazul altor jucători.

Fostul selecționer al României susține că Mamadou Thiam este un jucător de execuție și nu va reuși să îl convingă pe Becali, care își dorește să vadă că jucătorii săi depun mult efort în timpul jocurilor.

”Nu cred că Thiam e ce trebuie, într-o lună s-ar putea să zică patronul: ’Gata, îi dau drumul’. FCSB nu e U Cluj, e cu totul altceva. Thiam nu e jucător de alergătură, e jucător de execuție, e cu totul altceva”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

Gigi Becali: ”L-am văzut pe Thiam, e fotbalist!”

”O greșeală e că trebuia să jucăm cu Thiam, așa cum am zis. L-am văzut acum pe Thiam, e fotbalist. Alibec va mai avea șanse când va fi. O să aibă șanse, dar e mai greu să aibă.

Eu l-am văzut pe Thiam, eu nu-l știam. Neantrenat joacă, îți dai seama cum o să fie antrenat? L-am văzut, a fost activ. Thiam a intrat bine”.

