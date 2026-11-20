Al Arabi conducea cu 2-0 încă din minutul 21, după golurile marcate de Tannane și Snana.
Florinel Coman s-a accidentat după ce a înscris împotriva echipei lui Contra! Anunțul făcut după meci
Al Gharafa, echipa la care evoluează Florinel Coman, a învins-o pe Al Arabi, echipa antrenată de Cosmin Contra.
Al Gharafa a reușit însă o revenire de senzație, iar totul a început în minutul 32, când Florinel Coman a fost trimis în teren în locul lui Traore. Două minute mai târziu, internaționalul român a reușit să reducă din diferență.
Al Gharafa a mai punctat de două ori pe final, mai întâi prin Magri, iar mai apoi prin Brahimi de la 11 metri. Coman a rămas în teren până în minutul 85, când s-a accidentat și a fost înlocuit cu Aladin.
După meci, Florinel Coman a oferit câteva detalii despre starea sa. Chiar dacă șchiopăta vizibil, atacantul echipei naționale a dat asigurări că problema sa nu este una gravă și că este vorba doar despre o lovitură puternică.
”Sunt bine. A fost o lovitură puternică, dar sunt OK. Sper să pot juca în următorul meci. Avem în câteva zile și cred că-mi revin”, a spus Florinel Coman, conform Fanatik.
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