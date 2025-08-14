Într-un climat tensionat, marcat de critici vehemente la adresa arbitrajului din partea ambelor cluburi, șeful CCA, Kyros Vassaras, a mizat, potrivit GSP, pe cel mai bine cotat „central” român: Istvan Kovacs.



Partida, programată duminică, 17 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, găsește cele două rivale în situații diametral opuse în clasament. Giuleștenii sunt pe val, ocupând un loc pe podium cu 11 puncte și fără înfrângere în primele cinci etape. De cealaltă parte, campioana FCSB traversează o perioadă neagră, cu doar 4 puncte și un modest loc 12.



Tensiunea dinaintea meciului a fost alimentată de oficialii celor două cluburi, Victor Angelescu și Mihai Stoica, care au acuzat în termeni duri prestațiile arbitrilor din startul sezonului.



Kovacs, la al patrulea derby Rapid - FCSB



Istvan Kovacs (40 de ani) revine în campionatul intern după ce a condus la centru meciul spectaculos din preliminariile Ligii Campionilor, Fenerbahce - Feyenoord, scor 5-2.



Aceasta va fi a patra oară când Kovacs arbitrează un duel direct între Rapid și FCSB, bilanțul de până acum fiind echilibrat: o victorie pentru FCSB (3-1 în 2021), o victorie pentru Rapid (2-0 în 2022) și un rezultat de egalitate (0-0 în 2024).



Statistic, FCSB are un procentaj superior de puncte câștigate în cele 52 de meciuri în care a fost arbitrată de Kovacs (58,33%), față de Rapid, care a adunat 43,75% puncte din cele 32 de partide sub fluierul său.



Interesant este că ambele echipe se consideră victimele arbitrajului în acest debut de sezon, fiind, potrivit analizelor, formațiile cele mai dezavantajate de erori majore. Atât Rapid, cât și FCSB, au reclamat câte patru greșeli semnificative împotriva lor în primele etape.

