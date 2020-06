Anamaria Prodan, despre "conflictul de interese" de la Hermannstadt! Ce spune impresarul: "E aceeasi poveste!" 

Anamaria Prodan este oficial patronul lui Hermannstadt, dupa ce ieri s-au semnat actele.

Impresarul a preluat Hermannstadt si promite sa faca performanta cu echipa care acum se afla in playout si se chinuie sa scape de retrogradare.

Intrebata in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre posibilul conflict de interese dintre clubul pe care il reprezinta si jucatorii pe care ii are sub contract, Anamaria a raspuns vehement.

"Am mai avut discutia si cand era sotul meu antrenor, poate cineva ingradi dreptul la munca unei persoane. Ce legatura am eu cu Romania? Eu am licenta de Emirate. Aveam licenta si cand era sotul meu antrenor.

Nu are nimeni nicio sanctiune, am vorbit cu avocatii, nu este niciun fel de problema. E aceeasi poveste over and over.

Nu ma va opri niciodata nimic sa nu pun interesele jucatorilor mei mai presus de orice, datorita lor exist", a declarat Anamaria Prodan la PRO X.

"Retrogradarea nu ar fi esecul meu!"

Anamaria a vorbit si despre obiectivele echipei si ce planuri are, ca patron al lui Hermannstadt. Impresarul nu vrea sa ia in calcul varianta retrogradarii, insa stie ce trebuie facut in cazul in care nu va putea fi evitata.

"Deocamdata important este sa ramana echipa in prima liga, a picat putin acum, inainte sa ne gandim la presedinte cel mai important este ca jucatorii sa isi primeasca banii si sa aiba conditiile sa faca performanta.

Cu siguranta ne asteptam la transferuri spectaculoase, acolo trebuie restructurat totul si ne asteptam la performanta. Nu vad de ce nu s-ar investi si nu s-ar aduce jucatori foarte buni cu care sa ne batem la campionat.

Ar fi o mare problema retrogradarea, nu ar fi esecul meu sau al familiei mele, dar si daca se intampla este clar ca echipa trebuie sa urce inapoi in Liga 1. Lotul actual al echipei nu este de retrogradare. Sper sa nu ajungem la asemenea discutii, vreau sa imi alung din cap posibilitatea asta", a adaugat impresarul.