Gigi Becali a RABUFNIT dupa ce a fost acuzat ca va aranja meciurile cu Hermannstadt! "S-a insinuat ca fac eu blaturi cu echipa aia, nici nu ii stiu numele"

Patronul de la FCSB crede ca lumea e rautacioasa si totul se va juca pe teren, intr-un mod corect.

Gigi Becali a tinut sa clarifice lucrurile si sa dezminta faptul ca meciurile FCSB-ului cu Hermannstadt vor fi aranjate, dupa sosirea Anamariei Prodan in conducerea sibienilor.

Finantatorul a vorbit in direct la PRO X despre aceasta situatie si chiar daca Anamaria are un contract de reprezentare cu Dennis Man, nu crede ca va fi o problema in meciurile directe si totul se va desfasura intr-un mod cat mai corect.

"S-a insinuat ca fac eu blaturi, cu echipa aia, Sibiu, nici nu stiu cum se numeste. Ei nu mai sunt impresari FIFA, UEFA sau FRF, acum ei au alt statut. Cu Dennis Man are contract de reprezentare, ca un avocat, eu cred ca poti sa fii avocat si actionar la un club.", a spus Gigi la Ora exacta in Sport.

Anamaria Prodan a impresariat mai multi jucatori ai ros albastrilor, iar sotul ei, Laurentiu Reghecampf, a fost antrenor in doua perioade la echipa lui Becali, reusind sa castige ultimul titlu al FCSB.