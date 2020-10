Adi Popa, in depresie dupa infrangerea cu CFR: "Sunt total nemultumit de mine, trebuie sa-mi revin repede! Nu ma asteapta nimeni, nu asta e nivelul meu"

Adi Popa a avut o reactie neasteptata dupa 0-1 cu CFR!

Fostul stelist s-a luat de propria prestatie la finalul meciului! Popa e dezamagit de evolutia sa si spune ca face eforturi pentur a reveni cat mai rapid la cea mai buna forma.

"Am intalnit o echipa buna, pragmatica, in forma. Am incercat sa obtinem macar un egal, dar experienta lor, pragmatismul, valoarea si-au spus cuvantul. Felicitari lor. CFR are echipa foarte buna, nu degeaba ne reprezinta in Europa, castiga campionatul, unele lucruri nu sunt intamplatoare. Am avut o pauza lunga, prefer sa ma axez pe jocul meu, sa prind ritmul de meci. Valoarea mea e alta, nu e ce am aratat in seara asta. Pandemia si pauza de care am avut parte, 4 luni, m-a tras foarte mult inapoi. Nu stiu la cat din potentialul meu obisnuit sunt acum, dar nimeni nu te asteapta si trebuie sa ajung la nivelul meu cat mai repede. Sunt total nemultumit de ceea ce am aratat. Vorbesc de reusite, pentru ca implicarea mea a fost totala", a spus Popa la Digisport.