Târnovanu și-a pierdut locul de titular după ce a intrat în dizgrația patronului, iar între buturi a fost promovat tânărul Matei Popa, în vârstă de doar 18 ani.

Goalkeeperul a avut prestații solide în ultimele meciuri și a fost păstrat în primul „11”, inclusiv la debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor, în remiza din play-out.

Decizia lui Becali, criticată dur de Bogdan Stelea: „Cea mai mare tâmpenie!”

Stelea este de părere că experiența lui Târnovanu ar fi trebuit să cântărească mult mai mult.

„S-a făcut cea mai mare tâmpenie la FCSB cu Târnovanu. Fiecare își are șansa, ok, dar nu este în regulă”, a declarat fostul internațional la digisport.

Discuția a continuat și în contextul lotului pentru naționala mare. În opinia lui Stelea, portarul FCSB ar merita convocarea chiar dacă nu mai este titular la echipa de club.

Pentru postul de titular la națională, favorit este Ionuț Radu, goalkeeperul celor de la Celta Vigo, înaintea partidei cu Turcia, programată pe 26 martie.