Suedia rămâne o echipă de coșmar pentru Gheorghe Hagi. Ca lider al naționalei, acesta a suferit cel mai dureros eșec din cariera sa, în fața acestei formații, în sferturile World Cup ’94. Ca selecționer, Suedia i-a marcat revenirea oficială pe banca tricolorilor cu o înfrângere.

Rezultatul de pe „Strawberry Arena“, 2-1 pentru Suedia în prima etapă din Nations League 2026-2027, l-a cam „dezumflat“ pe Hagi. Și l-a pus într-o postură neplăcută, printre selecționerii din ultimul deceniu care au ratat victoria la debutul lor oficial de mandat la prima reprezentativă.

Iată ce au făcut predecesorii lui Hagi:

*Anghel Iordănescu (mandat de selecționer: octombrie 2014 – iunie 2016): 2-0 cu Irlanda de Nord, în preliminariile Euro 2016.

*Christoph Daum (iulie 2016 – septembrie 2017): 1-1 cu Muntenegru în preliminariile CM 2018.

*Cosmin Contra (septembrie 2017 – noiembrie 2019): 3-1 cu Kazahstan în preliminariile CM 2018.

*Mirel Rădoi (noiembrie 2019 – noiembrie 2021): 1-1 cu Irlanda de Nord în Nations League.

*Edward Iordănescu (ianuarie 2022 – iulie 2024): 0-2 cu Muntenegru în Nations League.

*Mircea Lucescu (august 2024 – aprilie 2026): 3-0 cu Kosovo în Nations League.

Edward Iordănescu, excepția fericită de la regulă

Îngrijorător pentru Hagi e că dintre selecționerii de mai sus, care au ratat victoria într-o partidă oficială, doar unul a reușit să aibă succes, ulterior, la prima reprezentativă. Vorbim despre Edward Iordănescu. În ciuda campaniei catastrofale de la Nations League – România s-a clasat pe ultimul loc în grupă – Edi a redresat corabia, în preliminariile Euro 2024. Aici, România a câștigat grupa neînvinsă și a făcut o figură onorabilă la turneul final din Germania, avansând până în optimi.

În rest, Daum și Rădoi, care au ratat victoria la primele lor meciuri oficiale, au pierdut calificarea la CM 2018, respectiv Euro 2020 și CM 2022.