"Deac nu pleaca in China, nu e muritor de foame!" Miriuta: "Eu in locul lui Dan Petrescu n-as fi lasat CFR-ul"

Vasile Miriuta e convins ca Deac va ramane la CFR, pentru visul grupelor Champions League

Petrescu l-a convins doar pe Boli sa mearga in China. Il vrea si pe Deac.

"Cipri nu e muritor de foame, cred ca isi doreste sa joace la un nivel mare. Conteaza, bineinteles, si echipa nationala", spune Miriuta.

CFR n-a luat niciodata titlul intr-un an impar. Il vrea pe primul in 2019, cu Edi Iordanescu pe banca.

"CFR si-a pus antrenor bun, pe Edi, pe care il respect mult si il apreciez."

"Eu (in locul lui Petrescu) as fi ramas. Cand am fost la CFR am refuzat o oferta de 800.000$", mai spune Miriuta.