De la Anderlecht, in Liga 1! Echipa care vrea sa se salveze de la retrogradare cu un atacant care a jucat in Belgia

Un atacant in varsta de 24 care a evoluat in trecut la Anderlecht vine in Romania sa se bata in play-out.

FC Voluntari vrea sa scape de retrogradare si transfera un jucator trecut pe la Anderlecht. Ilfovenii il aduc pe Nathan Kabasele, un atacant in varsta de 24 de ani.



Atacantul vine la Voluntari din postura de jucator liber de contract. Ultima data a evoluat la Gazisehir, in liga a doua din Turcia, iar in trecut a jucat la Anderlecht, Mouscron si De Graafschap.



Kabasele este cotat la 600.000 de euro de catre site-ul de specialitate Transfermarkt.