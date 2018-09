"Bai, tata, discutia nu e complicata. Te trimit la Voluntari!" :) Becali, ironizat dupa ultima reactie

Gigi Becali a iesit din nou in evidenta printr-o declaratie dura la adresa unui jucator al FCSB.

Hristo Zlatinski a fost luat in vizor de patron dupa doar 45 de minute jucate sub comanda lui Dica. Mai intai Becali a anuntat ca jucatorul e venit in probe, iar la finalul partidei cu Botosani s-a declarat dezamagit de... propria alegere: "Imi pare rau ca l-am luat!".

Basarab Panduru a incercat sa imite un posibil discurs al lui Becali si l-a ironizat pe omul cu banii de la FCSB.



"Zlatinski era bun acum doi ani. De un an nu mai face ce facea pe teren. Asa ca cel mai probabil o sa i se spuna: 'Ba, tata, nu esti de FCSB! Discutia nu e complicata. Nu te trimit la Liceul Eliade, ca ai o varsta. Du-te, tata, la Voluntari'", a spus Panduru la TelekomSport.