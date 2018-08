Aduc jucatori de la Arsenal si Palace!!! Anunt de ultima ora: ce fotbalisti se antreneaza la Voluntari

Voluntariul se reinventeaza in plin campionat.

Dupa ce in vara a facut schimbari masive din lot si pe banca tehnica, FC Voluntari a strans numai un punct in 6 etape. Schimbarile continua. Dupa plecarea antrenorului Oprita, nici jucatorii nu sunt siguri ca vor continua. La Voluntari continua sa ajunga fotbalisti. Ultimii doi sositi in probe sunt Javaan Campbell si Will Ozono. Ambii au terminat junioratul in Anglia si au nume importante in CV. Daca Javaan e crescut de Arsenal, Ozono e un produs al academiei lui Crystal Palace, scrie Fanatik.

Cei doi vor fi pastrati in teste o saptamana, apoi staff-ul tehnic va lua o decizie in ceea ce-i priveste.

FC Voluntari a facut nu mai putin de 14 transferuri de la finalul sezonului precedent. Clubul din Ilfov s-a despartit dupa barajul de promovare / retrogradare de antrenorul Adrian Mutu si de mai multi dintre fotbalistii alaturi de care a castigat in 2017 Cupa si Supercupa Romaniei.