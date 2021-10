De ce nu a revenit, de fapt, Ionel Dănciulescu la Dinamo! Dezvăluirile făcute de fostul oficial din „Groapă”

Fostul oficial din „Groapă” a dezvăluit că nu a existat o ofertă concretă venită din partea clubului, ci doar o discuție telefonică pe care a purtat-o cu Mircea Rednic.

„Am avut o discuție cu nea Mircea i-am spus tot ce a fost în trecut, ce s-a întâmplat, ce-mi doresc de la Dinamo și de la rolul meu și mi-a dat dreptate. Eu nu am închis ușa lui Dinamo niciodată, dar nu am avut nicio ofertă din partea nimănui de acolo!

Am avut o discuție cu domnul Mureșan în trecut, m-a întrebat. ‘Danciu, vrei să vii la Dinamo?’. Eu am zis: ‘Eu mereu am ușa deschisă pentru acest club, suporteri, Dinamo și ce înseamnă Mircea Rednic. Dar, ceva concret nu am primit niciodată.

Nu am refuzat! I-am spus lui nea Mircea doleanțele mele, supărările din trecut, situația actuală de la clubul sportiv, unde sunt angajat. Dar, dacă cei de la club m-ar fi dorit cu adevărat, ar fi venit cu o ofertă pe hârtie. Asta e!”, a spus Ionel Dănciulescu, potrivit Digi Sport.

Ionel Dănciulescu ocupă în momentul de față funcția de coordonator al Academiei de Fotbal CS Dinamo București.