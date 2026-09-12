De ce nu a rămas, de fapt, Vlad Chiricheș la Benfica. Ghinionul prin care a trecut fostul fundaș: „I-am făcut față cu brio lui Di Maria”

De ce nu a rămas, de fapt, Vlad Chiricheș la Benfica. Ghinionul prin care a trecut fostul fundaș: „I-am făcut față cu brio lui Di Maria” Superliga
Iulian Stoica
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Vlad Chiricheș a povestit cum a fost perioada în care a fost legitimat la Benfica.

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Din articol

Vlad Chiricheș este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimele două decenii. Tottenham, Napoli și Sassuolo sunt doar trei dintre echipele la care fundașul a fost legitimat.

De ce nu a rămas, de fapt, Vlad Chiricheș la Benfica

Vlad Chiricheș a început fotbalul la FC Ardealul, însă în 2007, pe când era doar un puști, a ajuns la Benfica. Fundașul a fost selectat de gigantul din Portugalia în urma unei selecții.

Deși era extrem de tânăr, fostul căpitan de la FCSB a transmis că le-a făcut față adversarilor, la Benfica fiind legitimați jucători ce aveau să devină mari, cum ar fi Angel Di Maria. Totuși, perioada petrecută în Portugalia a durat doar un an. Motivul? Accidentările suferite de Chiricheș.

”Am avut șansa să merg la o selecție la Benfica, la 17 ani. Am stat 2 săptămâni acolo, iar la finalul celor două săptămâni și-au dorit să semnez un contract cu ei. Am avut prilejul în finalul celor două săptămâni să mă antrenez și cu prima echipă a Benficăi. Am avut niște evoluții extraordinare, era Di Maria în atacul lor, le-am făcut față cu brio. A fost un punct important și asta pentru viitor.

A fost păcat că după ce am ajuns acolo m-am accidentat, am avut o ruptură de menisc și a trebuit să mă operez. O lună și ceva a durat recuperarea. După două luni a intervenit iar o accidentare, fractură de femur, a fost destul de rău. Am revenit din nou, am jucat bine, dar am decis să mă întorc în țară. Chiar dacă a fost o experiență extraordinară, la 17 ani ți-e destul de greu să fii singur într-o țară străină și m-am întors la Internațional Curtea de Argeș”, a declarat Vlad Chiricheș, potrivit iAMsport.

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CV-ul lui Vlad Chiricheș

Vlad Chiricheș a făcut primii pași în fotbal la FC Ardealul, ca ulterior să bifeze experiențe la Benfica, Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu, FCSB, Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese.

  • 78 de selecții are Vlad Chiricheș la echipa națională
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