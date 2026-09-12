”Mă lasă perplex!” Walter Zenga, surprins de ceea ce a văzut la meciul în care Radu Drăgușin a fost lăudat de italieni

Venezia a deschis scorul în minutul 22, dar Franco Mastantuono, fotbalistul împrumutat de la Real Madrid, a marcat două goluri în două minute, iar Fiorentina a trecut în avantaj.

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Pellegrino a dus scorul la 3-1 în minutul 66, iar Mastantuono a reușit hat-trick-ul în minutul 84. Hainaut a stabilit scorul final două minute mai târziu.

A fost primul meci al Fiorentinei cu Paolo Vanoli pe banca tehnică, după ce Fabio Grosso a fost demis după primele trei etape ale sezonului. Grosso declara că echipa este ”de neantrenat”. Walter Zenga a urmărit debutul lui Vanoli și a remarcat o schimbare masivă la echipa la care evoluează Radu Drăgușin.

”Mi se pare că ambele echipe au primit câte 11 goluri. Lucrul ciudat în cazul Veneziei este că i-am văzut jucând la Frosinone și au jucat foarte bine. Nu este ca și cum nu ar produce... joacă într-un anumit fel, dar acolo au probleme la poziționarea defensivă. Când Hasp alunecă singur sau într-un duel unu la unu cu Pellegrino, înseamnă că ceva nu este în regulă.

Este ceva care m-a surprins și care, dacă este adevărat, mă lasă perplex. Mă refer la declarația lui Grosso, potrivit căreia echipa era imposibil de antrenat. Apoi vine un antrenor dornic să preia echipa și să se implice, iar formația se transformă.

Dacă acea declarație este adevărată, atunci avem răspunsul la enigmă: este imposibil ca un antrenor să schimbe totul din temelii în patru zile, cu atât mai mult cu cât echipa a primit două goluri astăzi. Dar acea declarație a reflectat reacția echipei”, a spus Walter Zenga, conform TuttoMercatoWeb.