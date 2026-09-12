Aproape 500.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în războiul pe scară largă purtat de Moscova împotriva Ucrainei, au anunţat oficialii serviciilor de informaţii britanice pe 11 septembrie.

Într-o declaraţie pregătită în prealabil pentru jurnalişti, şeful armatei britanice, Sir Rich Knighton, a prezentat în detaliu pierderile suferite de trupele ruse, a relatat Sky News.

Șeful armatei britanice și șefa agenție britanice de informații estimează la 500.000 numărul morților din armata Rusiei

"Cred că aceste cifre ilustrează clar risipa fără sens şi inutilă de vieţi omeneşti pentru un progres atât de mic şi împotriva unui obiectiv atât de nelegitim al preşedintelui (Vladimir) Putin", a spus Knighton.

Majoritatea pierderilor Rusiei au avut loc începând cu ianuarie 2023, a precizat Knighton. În acea perioadă, Rusia a cucerit doar 2% din teritoriul ucrainean.

Şefa agenţiei britanice de informaţii, securitate cibernetică şi securitate, Anne Keast-Butler, a declarat anterior că "informaţii noi" au relevat faptul că, până la sfârşitul lunii mai, aproape 500.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în război.

Knighton a afirmat că numărul victimelor ruse, adică al celor ucişi, răniţi şi dispăruţi, este estimat la 1,5 milioane începând din februarie 2022, cifră care corespunde estimărilor ucrainene.

Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat pe 11 septembrie că numărul victimelor ruseşti - adică morţi, răniţi şi dispăruţi - se ridică acum la peste 1,5 milioane de la începutul invaziei pe scară largă. Cifra include 1.490 de victime suferite de forţele ruse în ultima zi.

Pierderile totale de personal ale Kremlinului în Ucraina depăşesc acum numărul total al victimelor suferite de forţele ruse şi sovietice în toate războaiele şi conflictele armate din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi de la începutul secolului al XXI-lea, a declarat Statul Major General.

Pierderile de vieți omenești din război începe să afecteze perspectivele economice ale Rusiei

Având în vedere numărul atât de mare de victime, Knighton a afirmat că războiul începe să afecteze perspectivele economice ale Rusiei.

Decesele au "dus la încetinirea creşterii economice în Rusia, la slăbirea cererii de consum şi la o inflaţie persistentă ridicată, iar costurile pentru economia Rusiei, precum şi pentru prosperitatea şi perspectivele populaţiei sale sunt enorme", a spus Knighton.

Din cauza riscurilor crescute de inflaţie generate de atacurile cu drone ucrainene asupra instalaţiilor petroliere, consiliul de administraţie al Băncii Centrale a Rusiei a decis, pe 11 septembrie, să menţină rata dobânzii de referinţă la 14%, aceasta fiind prima dată când autoritatea de reglementare a ales să nu o reducă de la jumătatea lunii iunie 2025, scrie news.ro.

Un raport al CSIS din iunie 2026 arată că Ucraina a înregistrat probabil între 525.000 şi 625.000 de victime în perioada februarie 2022 - iunie 2026, dintre care se estimează că între 125.000 şi 150.000 au fost ucişi în luptă.