Revin serile superbe de Champions League, iar oferta de meciuri este cât se poate de bogată. Am ales meciul în care Interul antrenat de românul Cristi Chivu dă piept cu campioana Belgiei, Club Brugge. Paradoxal sau nu, chiar dacă vorbim despre două grupări de mare tradiție în această competiție, partida de azi, de pe Giuseppe Meazza, este prima dintre cele două.

În etapa de debut al acestui sezon de UCL, Inter a pierdut în deplasarea din Spania, contra lui Real Madrid, 1-2.

Club Brugge a pierdut și ea acasă, scor 2-3, contra câștigătoarei Europa League, Aston Villa.

Echipe probabile:

Inter Milano:

Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Chalhanoglu , Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez.

Club Brugge:

Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Vergili; Tresoldi.

Chivu nu se poate baza pentru meciul din această seară pe achizițiile din această vară, Curtis Jones și John Stones, ambii accidentați.

Belgienii vin la Milano după o victorie categorică în Jupiler Pro League, scor 4-1, în deplasarea de la RAAL.

Casele de pariuri îi acordă Interului o cotă mică pentru victorie – 1.27.

Egalul – 6.90

O victorie a belgienilor la Milano este cotată cu 11.00.

Internazionale a câștigat în ultima etapă, împotriva fostei echipe a lui Chivu, Parma, în Serie A, cu scorul de 3-0.

Brugge a câștigat de 20 de ori campionatul Belgiei, în timp ce Inter a cucerit de 21 de ori titlul de campioană a Italiei.

Yann Sommer, fostul portar al lui Inter, va apăra poarta lui Club Brugge în această seară.

Pariul „Ambele echipe marchează” are o cotă de 1.83.

Partida va fi condusă de norvegianul Rohit Saggi, în vârstă de 34 de ani, arbitru care acordă, în medie, 3,81 cartonașe galbene și 0,18 cartonașe roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează.