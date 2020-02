"De asta avem probleme la orice meci!" Oficialii FCSB au gasit motivul pentru care ros-albastrii intampina probleme in timpul partidei

Presedintele de imagine al FCSB a vorbit despre problemele echipei.

Helmuth Duckadam a vorbit la Digi Sport despre situatia jucatorilor si motivul pentru care intampina probleme in timpul meciurilor.



"Daca nu alergam la fel de mult ca adversarul, avem probleme la orice meci. In momentul in care jucam cu ambitie si alergam la fel de mult ca adversarul, diferenta o face valoarea, iar in cazul asta nu avem probleme cu nimeni", a declarat Helmuth Duckadam la Digi Sport.