LIVE VIDEO | FCSB - Lokomotiv Moscova, ora 17:30 | Bogdan Vintila isi testeaza jucatorii in al treilea meci de pregatire al iernii

Meciul e live pe www.sport.ro.

FCSB disputa al treilea meci amical din cantonamentul de la Marbella contra rusilor de la Lokomotiv Moscova.

In precedentele doua meciuri, ros-albastrii au pierdut la limita cu Basel, scor 0-1, dar au castigat contra lui Karlsruhe, scor 1-0. In ambele partide antrenorul Vintila a rulat tot lotul si a incercat mai multe formule de joc in vederea meciurilor de foc de urmeaza in Liga 1.

FCSB va mai disputa inca un amical, miercuri, de la ora 17:00, contra celor de la FC Hyundai Jeonbuk.

Formula de start in meciul cu Karlsruhe:

Balgradean, Cretu, Planic, Cristea, Pantiru, Nedelcu, Oaida, Morutan, Man, Olaru, Coman.

Formula de start in meciul cu Basel:

Balgradean, Cretu, Planic, Cristea, Pantiru, Oaida, Popescu, Morutan, Man, Tanase, Coman.

Liga 1 se reia pe 31 ianuarie, iar FCSB va disputa primul meci in deplasare, contra celor de la CFR Cluj, pe 2 februarie, de la ora 20:00.