"S-a imbatat, a aruncat pe acolo cu tigara! Trebuia sa-l dau afara!" Becali, dezvaluiri INCREDIBILE! Nu s-a stiut nimic pana acum! Jucatorul care a facut HAOS in cantonament

Becali face dezvaluiri neasteptate din vestiarul FCSB!

Patronul ros-albastrilor e convins ca a pierdut ultimele doua titluri din cauza unor jucatori-problema. Tamas si Alibec sunt vinovatii, e sigur Becali. Fundasul a fost iertat in mai multe randuri. Ultima data, Tamas l-a suparat pe Becali dupa ce s-a imbatat in cantonament. A fost iertat dupa interventia fostului antrenor Reghecampt si a agentului Anamaria Prodan.

"Am facut o mare greeala si am pierdut titlul. E un baiat extraordinar el, dar a facut intr-un cantonament ceva.. S-a imbatat, a aruncat cu tigara, a facut, a dres. Mi-a zis Anamaria sa-l iertam, am vorbit si cu Reghe sa-l iertam. Bine, ma, il iertam. Si am pierdut campionatul! La Steaua faci greseli - platesti! La Steaua cum platesti? Te face Becali praf la televizor, ca n-are timp pe la voi pe la cantonament sa vina, si stai pe banca!", a spus Becali la PRO X.