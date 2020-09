Dat DISPARUT din viata publica de trei saptamani, Gigi Becali a VORBIT pentru prima data! Ce a spus dupa meciul Romania - Irlanda de Nord

Gigi Becali nu vrea sa mai apara atat de mult in mass-media.

Finantatorul formatiei FCSB, Gigi Becali (62 de ani) nu a mai avut nicio reactie in mass-media timp de aproape trei saptamani. Asa cum ne-a obisnuit, Becali mereu iesea sa spuna lucrurilor pe nume, dar si sa dezbata subiecte atat despre echipa sa, cat si despre alte lucruri din fotbalul romanesc. Nu a iesit in presa sa vorbeasca nimic nici despre tragerile la sorti din Europa League ale formatiei sale. Ba mai mult de atat, nu a vrut sa comenteze nici rezultatele favorabile obtinute de FCSB in acest start de sezon. Trei victorii consecutive cu scorul de 3-0 a obtinut FCSB pana acum.

De asemenea, Gigi Becali nu a mai scos nicio vorba nici despre transferurile jucatorilor sai, despre care a tot mentionat in presa in ultima perioada. Ramane de vazut daca aceasta modalitate va fi cheia succesului formatiei ros-albastrilor.

Dupa finalul partidei Romania - Irlanda de Nord, Gigi Becali le-a raspuns reporterilor ca nu are televizor, de aceea nici nu se mai uita la meciuri:

"Nu stiu, nu ma pricep. Eu nu am televizor. Nu ma mai uit la televizor, nu stiu despre ce vorbiti. Nu mai vorbesc cu nimeni. Nu stiu, nu ma pricep. Nu imi mai place sa apar”, a declarat Gigi Becali conform Gazetei Sporturilor.