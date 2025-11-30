Vara trecută, Stipe Perica a avut o ofertă din Turcia și ar fi forțat mutarea, dar transferul a picat. De atunci, forma lui a scăzut vizibil. În acest sezon, are doar un gol și două pase decisive în 11 apariții, cifre sub așteptările conducerii.

Andrei Nicolescu: „Nu pleacă nicăieri!”

Criticat public după partida cu Botoșani, Perica a fost considerat „ca și plecat” de unii suporteri. Președintele Andrei Nicolescu a tranșat însă discuțiile și a transmis ferm că atacantul nu va părăsi clubul.

„E normal să fie supărat. Îmi doresc să fie supărat, ca să mă contrazică. Voiam să-l scot din zona de confort, să ne demonstreze că e Perica pe care l-am transferat. Nu am discutat nimic despre o plecare, Dinamo vrea să construiască, inclusiv cu Perica. Are calitate, dar trebuie să forțeze puțin mai mult”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.

Croatul a vorbit deschis și a transmis că nu intenționează să plece: „Nu sunt afectat de fani sau media. Nu e plăcut să fii criticat, dar asta e fotbalul. Mai am contract și mă concentrez pe meciul cu Farul. Nu caut alt club. Îmi doresc să fiu 100% și să marchez”

