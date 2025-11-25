Alanyaspor traversează o perioadă complicată în SuperLig, cu o "secetă" de victorii care a ajuns la patru meciuri, iar Ianis Hagi trebuie să fie extrem de precaut în următoarea etapă. Jurnaliștii turci au notat că internaționalul român se numără printre cei patru jucători importanți ai echipei aflați la limita suspendării.



Echipa pregătită de Joao Pereira a început pregătirile pentru deplasarea dificilă de la Samsunspor, după două zile de pauză primite în urma eșecului cu Kasımpaşa (1-2). Dincolo de nevoia acută de puncte pentru a se distanța de zona roșie a clasamentului, staff-ul tehnic are bătăi de cap și din cauza situației disciplinare.



Pericol pentru derby-ul cu Antalyaspor



Presa locală a scris că Ianis Hagi a acumulat deja trei cartonașe galbene și este în pericol iminent. Dacă decarul naționalei va fi avertizat în partida din etapa a 14-a, el va fi automat suspendat pentru runda următoare.



Scenariul ar fi unul nefericit pentru Alanyaspor, deoarece în etapa a 15-a echipa primește vizita rivalei Antalyaspor, un meci cu o încărcătură specială. Orice avertisment primit la Samsun l-ar transforma pe Hagi în spectator la acest derby.



Pe lista jucătorilor care "tremură" alături de Ianis se mai află Maestro, Reis Lima și Umit Akdag, toți având câte trei „galbene” la activ. În ceea ce îl privește pe Maestro, care a părăsit terenul accidentat în meciul anterior, sursele din Turcia au transmis că starea lui este bună, nu are o problemă serioasă și va putea fi folosit în weekend.

