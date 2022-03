Dănuț Lupu, după ce Jean Vlădoiu a sugerat că FCSB - Farul a fost blat: "Asta credeți că vede doar el? Poate vede multă lume"

Vlădoiu a fost deranjat de modul în care FCSB a jucat împotriva Farului, echipă cu care FC Argeș se află în luptă directă pentru ultima poziție de play-off. Președintele piteștenilor a comparat meciul cu "timpurile când era domnul Jean Pădureanu cu acea Cooperativă", inducând astfel ideea de blat la jocul de pe Arena Națională. Gică Popescu, președintele Farului, a spus că este "o lipsă crasă de respect din partea lui Jean Vlădoiu" și a cerut măsuri drastice din partea FRF.

Dănuț Lupu: "Asta credeți că vede doar Jean? Poate vede multă lume"

Fostul internațional Dănuț Lupu a comentat conflictul dintre cele două părți și a lăsat de înțeles că este de acord cu acuzațiile lui Jean Vlădoiu, însă "trăim într-o țară în care trebuie să tacem ca să mergem înainte".

"Și el (n.r - Jean Vlădoiu) acum n-are minte, putea să spună că a fost tort sau prăjitură. Noi, ăștia care avem gura mare, câteodată nu suntem buni de nimic, suntem criticați mereu. Dacă a spus lucrul ăsta, înseamnă că trebuie să aibă și o dovadă. Acum, se întâmplă multe în fotbalul românesc, trebuie să ne mințim?

Asta credeți că vede doar Jean? Poate vede multă lume. Trăim într-o țară în care trebuie să tacem ca să mergem înainte. Dacă vorbim, nu ne mai bagă nimeni în seamă. Ăsta e adevărul. Eu nu acuz pe nimeni, eu spun un lucru care se întâmplă. În general, în România, dacă ai gura mare și spui adevărul, nu convine nimănui", a spus Dănuț Lupu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Ce a spus Jean Vlădoiu despre FCSB - Farul 0-2

FC Argeș primește vizita lui FCSB, joi, de la ora 21:00, iar piteștenii au în continuare șanse la obținerea unui loc de play-off. Cu toate acestea, Jean Vlădoiu nu mai crede într-o clasare în primele șase, fiind convins că FCSB va arăta complet diferit împotriva echipei sale.

"Nu ne mai gândim la play-off după ce am văzut meciul cu Farul! Am văzut ce s-a întâmplat cu FCSB. Ce să mai?! Nu are niciun sens. Noi ne-am consolidat locul 7 și o să jucăm pentru puncte. Nu ne temem de arbitraj, pentru că FC Argeș nu a avut probleme din punctul ăsta de vedere. Sper să câștigăm măcar așa, pentru moralul nostru.

Eu cred că pe toți ne-a surprins. Când evoluezi împotriva unei echipe care se bate să câștige titlul și se joacă de asemenea manieră, să aibă meciul la discreție din primele cinci minute până în minutul 90! Dominarea ca dominare, dar vorbim de ocazii! Farul putea să mai dea vreo două-trei goluri! Ce să spun? Noi ne jucăm șansa noastră. Va fi un play-out foarte interesant și greu.

Noi ne vom bate și cu FCSB, dar va fi cu siguranță un meci foarte greu. Repet, vor arăta altfel față de meciul cu Farul. Să câștigăm noi meciul ăsta și la Botoșani va fi care pe care. O să vedeți diferență și de atitudine și tot ce vreți! Va fi un alt FCSB. Sunt ferm convins, dar și noi suntem la fel de montați. Cred că era mai interesantă lupta dacă nu ar fi câștigat cei de la Farul pe Național Arena.

FCSB a demonstrat ce forță are, mai puțin în meciul cu Farul Constanța! Chiar sunt curios să vedem cum va juca FCSB cu noi. Sper ca pe viitor să nu mai avem parte să trăim timpurile când era domnul Jean Pădureanu cu acea Cooperativă. Îmi doresc să nu mai existe în fotbalul românesc asemenea momente", a spus Vlădoiu, pentru Fanatik.