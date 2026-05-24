Rapid primește vizita Universității Craiova în Giulești luni seară, de la ora 20:30, în ultima etapă a play-off-ului Superligii României.

Formația dirijată de Costel Gâlcă are o singură victorie în partea a doua a campionatului, cea cu Dinamo din prima rundă (3-2). În rest, gruparea din Grant a consemnat șase rezultate negative și două înfrângeri.

Concluziile lui Gâlcă pentru play-off-ul dezastruos de la Rapid: ”Vă spun sincer? Aici s-a rupt totul”

La conferința de presă premergătoare meciului cu oltenii, Costel Gâlcă a sugerat că ruptura la Rapid pentru play-off-ul dezastruos s-a produs în a treia etapă, când giuleștenii au pierdut cu ”U” Cluj, scor 1-2, acasă.

”Ca să spun sincer, ne-am urcat în vârful muntelui și apoi am căzut în prăpastie. Cam așa a fost sezonul și, din punctul meu de vedere, se putea face mai mult. Pentru mine, suporterii noștri meritau mult mai mult și, pe viitor, merită mult mai mult, pentru că vin în număr foarte mare. Și în deplasări ne-au susținut. Au fost și momente în care au fost frustrați și este normal, logic, dar cred că ei meritau mai mult.

De la meciul cu U Cluj s-a rupt totul. Erau probleme și dinainte, dar atunci ne mai peticeam puțin, mai găseam soluții. Nu am avut constanță, chiar dacă am stat acolo sus. Nu am putut să folosim aceiași jucători în mai multe meciuri”, a spus Gâlcă.

