Daniel Pancu, necruțător după ce Rapid a fost umilită de Slavia Praga: "Rușinos! Nici măcar o urmă de scuză"

Rapid a folosit numeroși jucători de bază în ultimul amical al verii, iar la pauză era condusă cu 1-0. Cu Săpunaru, Albu sau Morais în teren, giuleștenii au fost spulberați în partea secundă, când Slavia Praga, vicecampioana Chiei, a mai înscris de șase ori, iar partida s-a încheiat cu un scor neverosimil: 7-1.

Daniel Pancu, necruțător după ce Slavia Praga a umilit Rapid

Daniel Pancu, legenda Rapidului, spune că rezultatul este rușinos, însă este mai degrabă nemulțumit de atitudinea giuleștenilor de după meci decât de scorul înregistrat pe tabelă.

"Astea se pot întâmpla, nu cunoști gradul de oboseală, cum au ajuns la joc. E rușinos, un rezultat rușinos. Rapid, după revenirea din faliment, cât am fost acolo, am bătut-o pe Vejle, am făcut un egal cu Dnepr, am bătut echipe din prima ligă din Turcia. Le spuneam jucătorilor: 'Avem nevoie de imagine internațională, nu avem voie să pierdem'. Acum, când Rapid e în prima ligă, vine și face un rezultat din ăsta peste care s-a trecut ușor, ca să nu spun mai multe. E clar, e 7-1, scrie Rapid pe tine și n-am auzit pe nimeni să spună măcar o urmă de scuză.

Botoșani a jucat cu campioana Cehiei și a făcut 0-0. Nu e problema mea, dar am făcut parte din proiectul ăsta, știu istoria clubului și nu cred că un rezultat ca ăsta a mai existat.

Se poate întâmpla să pierzi și cu 10-0, dar atitudinea nu mi-a plăcut. Pierzi cu 7-1 și nu s-a întâmplat nimic... nu!", a spus Daniel Pancu, la Digisport.

Ce a spus Adi Mutu după 1-7 contra Slaviei Praga

Antrenorul giuleștenilor nu a vrut să comenteze prea mult dezastrul cu Slavia Praga, punctând ce a sesizat pozitiv în urma cantonamentului. Totodată, Mutu a declarat că nu îl interesează declarațiile lui Marius Șumudică, spunând că reacțiile negative în urma rezultatului cu Slavia sunt „exagerate”.

„Mă așteptam să nu mă întrebați de cantonament. Nu contează ultima impresie, ci impresia generală pentru noi, a fost un cantonament greu, muncit. Sunt mulțumit per total, bineînțeles, în afară de meciul de ieri în care diferența de valoare s-a văzut, chiar dacă putem invoca oboseala și alte lucruri, am fost într-adevăr obosiți, cu o zi înainte făcusem două antrenamente, valoarea e valoare.

O echipă de Champions League, am reușit să jucăm până în minutul 55 de la egal cu ei, dar după aia am căzut fizic și valoarea și-a spus cuvântul. Sunt lucruri de pus la punct, bineînțeles, chestii tactice, fizic cred că stăm bine chiar dacă a fost un cantonament în care băieții au muncit foarte bine și nedând importantă rezultatelor, bineînțeles că am lucrat foarte mult partea fizică și tactică.

Când joci cu o echipă mai valoroasă decât tine ies în evidență anumite lucruri pe care trebuie să le pui la punct. Rezultatul ne-a lovit tare în orgoliu, a fost ca un duș rece pentru noi, indiferent de cât de obosit ești, atât fizic, cât și mental, fiind și în ultima zi de cantonament, nu îți convine să pierzi la o diferență de scor așa cum s-a întâmplat ieri.

E un joc de pregătire, să nu exagerăm, așa cum aveți tendința dumneavoastră să exagerați. Nu știu ce a zis Șumudică, nici nu mă interesează, suntem în pregătire, nu mai exagerați, gândiți-vă la meciuri oficiale și atunci puteți critica atât cât vreți”, a declarat Mutu, la sosirea în România.

Rapid, în meciurile amicale