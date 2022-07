Giuleștenii au „picat” ultimul test din cantonamentul din Austria, fiind învinși la scor de campioana din Cehia. După meci, Marius Șumudică a fost unul dintre cei care a criticat campania de transferuri a Rapidului, spunând că nu are șanse nici să prindă play-off-ul cu un lot inferior valoric primelor trei clasate din România.

Rapid s-a întors în cursul zilei de miercuri în România, iar la sosirea în țară, Adrian Mutu a vorbit despre cantonamentul din Austria.

„S-a văzut diferența de valoare!” Mutu a vorbit despre dezastrul cu Slavia Praga și i-a 'răspuns' lui Șumudică



Antrenorul giuleștenilor nu a vrut să comenteze prea mult dezastrul cu Slavia Praga, punctând ce a sesizat pozitiv în urma cantonamentului. Totodată, Mutu a declarat că nu îl interesează declarațiile lui Marius Șumudică, spunând că reacțiile negative în urma rezultatului cu Slavia sunt „exagerate”.

„Mă așteptam să nu mă întrebați de cantonament. Nu contează ultima impresie, ci impresia generală pentru noi, a fost un cantonament greu, muncit. Sunt mulțumit per total, bineînțeles, în afară de meciul de ieri în care diferența de valoare s-a văzut, chiar dacă putem invoca oboseala și alte lucruri, am fost într-adevăr obosiți, cu o zi înainte făcusem două antrenamente, valoarea e valoare.

O echipă de Champions League, am reușit să jucăm până în minutul 55 de la egal cu ei, dar după aia am căzut fizic și valoarea și-a spus cuvântul. Sunt lucruri de pus la punct, bineînțeles, chestii tactice, fizic cred că stăm bine chiar dacă a fost un cantonament în care băieții au muncit foarte bine și nedând importantă rezultatelor, bineînțeles că am lucrat foarte mult partea fizică și tactică.

Când joci cu o echipă mai valoroasă decât tine ies în evidență anumite lucruri pe care trebuie să le pui la punct.

E nevoie de un fundaș polivalent, care poate juca și fundaș lateral și de un vârf, pentru că deocamdată stăm doar în Vojtus.

Rezultatul ne-a lovit tare în orgoliu, a fost ca un duș rece pentru noi, indiferent de cât de obosit ești, atât fizic, cât și mental, fiind și în ultima zi de cantonament, nu îți convine să pierzi la o diferență de scor așa cum s-a întâmplat ieri.

E un joc de pregătire, să nu exagerăm, așa cum aveți tendința dumneavoastră să exagerați. Nu știu ce a zis Șumudică, nici nu mă interesează, suntem în pregătire, nu mai exagerați, gândiți-vă la meciuri oficiale și atunci puteți critica atât cât vreți”, a declarat Mutu la sosirea în România.

Declarațiile lui Marius Șumudică



„Eu am spus de când m-am întors în țară că Rapid va avea probleme. Adică în ce sens va avea probleme, Rapid în momentul de față, și cu achizițiile făcute, nu e o echipă care să se bată la podium. Nu are cum să se bată la podium. Cu tot respectul! Eu cred că va avea viață grea și să intre în play-off, din punctul meu de vedere.

Mă așteptam la alte transferuri, să aducă jucători mult mai valoroși, un vârf de atac de valoare. Practic, rămân aceiași jucători, mă refer la Săpunaru, Grigore, la Albu, a revenit Crepulja, e adevărat, jucători cu valoare și experiență, dar nu cred că sunt la valoarea celor de la Universitatea Craiova, FCSB sau CFR Cluj. Exclus! Din punctul meu de vedere, ar fi cea mai mare minune a lumii dacă Rapid ar câștiga campionatul”, au fost cuvintele lui Șumudică la Digi Sport.