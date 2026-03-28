„Feroviarii” au câștigat derby-ul cu Rapid București, scor 1-0, iar forma echipei este una foarte bună. Chiar și așa, Pancu a avertizat că obiectivul calificării în cupele europene rămâne esențial.

Patronul clubului, Neluțu Varga, a anunțat recent că își dorește să-l păstreze pe tehnician la echipă indiferent de clasarea finală din play-off. Pancu are însă o altă perspectivă.

„Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ar fi un obiectiv ratat. Aș lua-o ca pe un eșec și mi-ar fi greu să continui”, a declarat antrenorul la GSP.

CFR Cluj, revenire spectaculoasă cu Pancu pe bancă

Tehnicianul a preluat echipa în noiembrie 2025, într-un moment foarte dificil. CFR era atunci aproape de zona retrogradării, cu doar 13 puncte strânse în 15 etape.

De atunci, lucrurile s-au schimbat radical. Sub comanda lui Pancu, CFR a intrat în play-off și se află acum pe locul 4, la doar trei puncte de lider, după o serie de 14 victorii, trei remize și trei înfrângeri în 20 de meciuri.

În următoarea etapă din play-off-ul Superligii României, CFR Cluj va juca în deplasare cu Universitatea Craiova.

Cele două formații se vor duela luni, 6 aprilie, nu mai devreme de ora 20:30.