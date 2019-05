VIITORUL - ASTRA, 20:30 LIVE! Baietii lui Hagi spera la locul 3, giurgiuvenii au castigat un singur meci in play-off! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna VIITORUL - ASTRA pe www.sport.ro si pe Facebook/Sport.ro!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Viitorul - Astra, ora 20:30, este meciul care inchide etapa a noua din Liga 1, penultima a play-off-ului.

Viitorul isi continua lupta pentru un loc in cupele europene si are in acest moment doua sanse mari. Echipa lui Hagi poate obtine un loc in prelimninarii Europa League fie prin Cupa Romaniei, fie prin intermediul campionatului.

Viitorul joaca in finala Cupei tot contra Astrei, in timp ce in campionat are nevoie de o victorie acum impotriva giurgiuvenilor si de un succes contra Craiovei in ultima etapa.

Astra, pe de alta parte, nu mai spera la nimic de acest sezon de Liga 1. A castigat un singur meci in play-off. Singura salvare a giurgiuvenilor o reprezinta Cupa Romaniei.

Astra a castigat returul cu Viitorul din sezonul regulat, in timp ce echipa lui Hagi a castigat celelalte doua confruntari din sezon.

ECHIPE PROBABILE

Viitorul: Tordai - Mladen, Iacob, Artean, Kuipers - A. Ciobanu, Achim, Vana - Calcan, Eric, Ganea

Astra: Santos - Dima, Erico, Cestor, Radunovic - Biceanu, Rosu, Llullaku - V. Gheorghe, Alibec, Balaure