LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:30, FC Argeș din Superligă și Gloria Bistrița din Liga 2 se întâlnesc în sferturile de finală ale Cupei României.

În primul sfert, ieri, U Cluj – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-1 (O. Mendy ’73, Macalou ’81 / Simba ’52).

Bogdan Andone și Nicolae Grigore, destine fotbalistice similare

4 echipe împărtășesc în CV-urile lor ca fotbaliști și tehnicieni cei doi antrenori, Bogdan Andone și Nicolae Grigore.

Ca jucători, ambii au evoluat la Rapid București și Apollon Limassol (Cipru) și ambii au stat pe bancă la Metaloglobus și Rapid, în postura de secunzi!

30 de ani se împlinesc de când o echipă a Bistriței, tot Gloria, ajungea în finala Cupei României: se întâmpla în 1996, 1-3 cu Steaua București, după ce, cu doi ani înainte, în prima finală din istorie pentru ardeleni, a fost 1-0 cu Universitatea Craiova, cea mai mare performanță din istoria fotbalului bistrițean!

1965 este anul singurei finale jucate de piteșteni în Cupa României, în ciuda faptului că vorbim de o formație de tradiție la nivel înalt a fotbalului românesc și de două ori campioană națională! Atunci, sub denumirea Dinamo, au fost învinși de Știința Cluj: U Cluj de azi, la singurul ei trofeu de altfel! Info: FRF

Programul meciurilor din sferturile Cupei

Marți, 3 martie

U Cluj – FC Hermannstadt 2-1

Miercuri, 4 martie

FC Argeș – Gloria Bistrița (D2) (ora 17:30)

Universitatea Craiova – CFR Cluj (ora 20:30)

Joi, 5 martie

Dinamo – Metalul Buzău (D2) (ora 20:30)