Fost jucător la Electroputere, Steaua, Dinamo, Shandong (China) și Hercules Alicante (Spania), „Danciu-gol”, cum i se spunea când era fotbalist, a câștigat trei titluri în tricoul „câinilor” și două în cel al „militarilor”. Mai are în palmares 5 trofee Cupa României (trei cu Dinamo și două cu Steaua) și două Supercupe (una cu Steaua, una cu Dinamo).

Dănciulescu a fost un marcator înnăscut (juca al doilea vârf). El se află pe locul 2 în clasamentul golgheterilor all time din prima divizie, cu 214 goluri, după Dudu Georgescu (252), dar devansându-l pe Rodion Cămătaru (198).

Am discutat cu „Danciu” despre Dinamo, Steaua/FCSB, Farul, Hagi, juniorii români și echipa națională.

Redăm azi prima parte a interviului:

Trei de Dinamo în România. Cum vezi situația asta?

E o nebuloasă. Eu mă identific cu echipa din Liga a doua. Echipa asta a jucat tot timpul. Știu că se încearcă acum o colaborare la nivel de juniori între CS și FC. Eu sunt la CS de aproape trei ani și știu că noi am încercat să ajutăm, chiar am vrut, în prima fază, să facem o fuziune și să-i degrevăm de anumite cheltuieli de la Centrul de copii și juniori. Academia noastră ar fi preluat și Centrul de copii, iar apoi noi am fi dat tot ce aveam mai bun la echipa mare. La momentul respectiv, nu s-a putut, și nu din cauza noastră. Ei n-au vrut.

Păi și-acum vor?

Acum sunt anumite discuții între domnul președinte Popa (n.r. - președintele CS Dinamo) și noii acționari de la FC. Noi întotdeauna am încercat să-i ajutăm, să-i sprijinim. La fel vom face și de-acum încolo. Revenind la cele trei echipe, nu cred că se va ajunge la situația în care se găsesc acum Steaua și FCSB.

Vezi o unire între Steaua și FCSB?

Nu, e imposibil. Nu cred. Sunt mult prea multe orgolii la mijloc. Este și facțiunea aceasta dură a suporterilor Stelei, adversitatea față de patronul FCSB. Sunt lucruri care nu cred că se pot regla între ei. Plus procesele, nesfârșitele discuții...

„FCSB este continuatoarea Stelei”

Tu pe FCSB o vezi continuatoare, nu? Parcă așa am citit...

Da, am mai spus-o, eu cred că FCSB este continuatoarea Stelei din punct de vedere sportiv. O echipă care a mers în continuare în campionat, nu a fost desființată, reînființată. Echipa n-a dispărut. Că Instanța spune altceva, pe mine mă depășesc termenii aceștia juridici, procesele și așa mai departe. Pentru mine, FCSB este continuatoarea Stelei.

Când mai vedem un Dinamo – Steaua în Liga 1 așa cum era odată?

Mi-e greu să cred că vom mai vedea. S-a pierdut din entuziasm, din adrenalina aia, din importanța unui asemenea derby. Noi intram în transă cu toții, cu o săptămână sau chiar zece zile înainte. Ne transformam, ne gândeam numai la meciul ăla. Când s-au jucat de curând meciurile FCSB – Dinamo, parcă nu mai era pasiunea aia, nu mai simțeam că e un mare derby. Înainte, și în presă se făceau tot felul de analize, de avancronici, statistici, se comparau câte doi jucători. Toată lumea fierbea, publicul fierbea. Sper să mai vină vremuri de genul ăsta, dar nu știu dacă le vom mei vedea.

Care era cel mai dur adversar de la Steaua?

Când jucam la Electroputere, i-am prins pe Doboș, pe Didi Prodan, Dumnezeu să-l odihnească. L-am prins și pe Adi Matei. Dar, eu jucând al doilea vârf, mă aflam într-o continuă mișcare. Nu eram un număr 9 clasic, nu eram un jucător de bătaie, să intru la luptă cu astfel de jucători. Îmi știam calitățile, eram un jucător combinativ, coboram mult între linii, îmi plăcea să joc cu un-doi-uri și să apar la finalizare. N-am avut așa conflicte. Exista adversitate, exista încrâncenare, dar nu eram pe bătăi.

„Hagi, cel mai bun manager din România”

De Farul ce zici? Meritat campioană?

Da! A meritat să câștige. A fost echipa care a avut constanță, eficiență de-a lungul întregului sezon. Este o echipă care are o identitate de joc, trasee, se vede că sunt antrenate. Și, în primul rând, îl au pe Gică Hagi, cel mai bun manager din România la momentul actual. Asta a făcut diferența. Uite ce se întâmplă la FCSB. Îl respect pe Gigi Becali pentru că a investit, a plătit sume mari în România, a ținut fotbalul în picioare. Dar așa nu se câștigă titluri. O persoană face echipa și schimbările, alte două fac pregătirea tehnico-tactică la antrenamente...

Deci aici este marea problemă a FCSB-ului?

Păi bineînțeles! Plus că Farul e un club profesionist. Fiecare om din conducere știe ce are de făcut. Sunt oameni de fotbal acolo: Gică Popescu, Cristian Bivolaru, Tibi Curt, Mățel, Eric. În staff-ul lui Gică Hagi sunt foști jucători. Asta înseamnă să faci lucrurile profesionist. Plus că Gică Hagi știe să gestioneze anumite situații. E și foarte bun psiholog, are încredere totală în jucători. Întreaga academie și întreg clubul au o filozofie comună de joc. Tocmai de asta copiii și juniorii cave vin de la academie se integrează atât de rapid. Au aceleași automatisme care se lucrează la echipa mare. Gică Hagi reinventează jucători pe care alții îi dau afară pentru că nu dau randament. El le dă încredere și-i face să joace la un nivel ridicat. Și nu numai de Alibec e vorba. Băluță, Nedelcu... Cred că Hagi are un procent de reușită la reinventat jucători de peste 90%. Farul a meritat, da, pentru că aici lucrurile se fac corect. Hagi e omul care produce fotbal, știe să gestioneze diverse situații din timpul unei partide. Așa cum știe și Dan Petrescu. Asta înseamnă să ai un antrenor de acest gen.

„De ce au schimbat la pauză?”

S-a văzut și la ultimul meci...

Da, la 2-1. Farul nu avusese ocazii uriașe, a fost greșeala lui Tîrnovanu... FCSB era în avantaj. Și-atunci, de ce au schimbat? Asta e o regulă de bază. Nu schimbi când ceva funcționează. Chiar dacă Octavian Popescu jucase slab și Tamm avea cartonaș galben. Dar Tamm e un jucător experimentat, știe să-și gestioneze mișcările și trăirile în teren. Mai îi lași 10-15 minute, vezi cum merge jocul și apoi schimbi dacă e necesar.

Deci asta a fost marea greșeală?

Una dintre greșeli. S-au mai făcut și altele.

O mai fi greșit și Gică, dar, per total, i-a ieșit...

Da, el le simte. Arteta spunea despre Guardiola că gândește următoarea mutare cu 5 secunde înaintea unui alt antrenor. Așa și Gică, gândește dinainte. Titlul e meritul lui și al oamenilor de acolo. Ai văzut și la meciul cu FCSB ce schimbări a făcut. Au intrat oamenii care au creat golul de 2-2 (n.r. - Sali a început acțiunea, Casap a dat pasa decisivă, plus Sîrbu, care a centrat la reușita victoriei). Îi cunoaște foarte bine, le știe calitățile, îi reinventează. Uite Băluță, care juca mijlocaș defensiv, acum joacă mai avansat. Sunt lucruri pe care trebuie să le simți. Aici se face diferența.

Mă așteptam să confirme mai mulți dintre cei care au plecat afară de la Hagi...

E o problemă, într-adevăr, dar Hagi își face datoria aici. Mai departe, de progresul acestor jucători sunt responsabili cei de acolo. El îi duce la un nivel foarte bun.

„Jucătorii români se mulțumesc cu puțin și caută tot timpul scuze”

Ce le lipsește jucătorilor români?

În general, jucătorii români se mulțumesc cu puțini, iar atunci când dau de greu fac un pas înapoi. Nu suntem genul de luptători. Noi tot timpul căutăm scuze, motive. Nu joc din cauza lui X sau lui Y, nu mă place antrenorul, nu-mi place sistemul... Și așa mai departe. De ce reușesc croații, sârbii și alții? Au mentalitate de învingători. Noi n-o avem.

Nu poate fi vorba și de carențe de ordin fizic, care vin de la copii și juniori? Se mai antrenează copiii din ziua de azi cum vă antrenați voi?

Păi stai, că noi jucam mai mult din talent, nu lucram foarte mult fizic. Pe final de carieră am prins și antrenamente fizice tari. Noi nu aveam metodele de lucru de acum...

Dar jucați foarte mult. Și ăsta tot antrenament se numește. Poate că durata antrenamentelor e prea scurtă acum?

Da, asta e altceva. Din punct de vedere fizic, sunt tot felul de metode acum. Plus nu știu câte metode de recuperare. La noi, în afară de bazin cu apă caldă și apă rece, plus masaj, nu exista altceva.

„Să muncim mai mult și să adoptăm metodologia de afară”

Totuși, există o problemă. Cineva trebuie s-o depisteze.

Diferențele din punct de vedere fizic și la duelurile unu contra unu se văd la meciurile internaționale. În campionatul nostru e altceva, valorile sunt cât de cât echilibrate, sunt câteva vârfuri. Dar în cupele europene și la meciurile naționalei se vede diferența. Uită-te la juniori. Norvegia te bate la sor la toate nivelurile. Trebuie să muncim mai mult, să adoptăm metodologia de afară, să lucrăm mult și pe partea fizică.

Când erai copil, câte ore băteai mingea?

De dimineață până seara.

Și-acum câte ore se antrenează copiii?

Păi acum, o oră, o oră jumate...

Și nu asta este principala cauză a eșecului lor?

Ba da, este. Dar acum au apărut tot felul de nebunii. Uite, în parcul ăsta mic din spate (n.r. - undeva, în Drumul Taberei), era teren de fotbal. Ne strângeam și jucam aici. Acum s-au făcut blocuri, s-au făcut parcări. Noi jucam înainte și pe câmpuri. Acum, unde să mai joace? Nu mai sunt terenurile alea virane, unde alergam de dimineață până seara. Aveam campionate între blocuri...

Dar ce, în străinătate au terenuri virane?

Acolo au infrastructură. Noi suferim foarte mult la capitolul ăsta.

Vezi, depistăm toate problemele...

Da, asta e o mare problemă la noi la nivel de juniori. Așa, s-au mai construit niște stadioane, dar trebuie create condiții copiilor. Acolo e baza.

„La noi, totul se face pe genunchi, de azi pe mâine!”

Păi primăriile bagă mai mulți bani în străini, nu în infrastructură pentru copii.

Corect. Așa e. E vorba de management. În afară de Gică Hagi, care are o strategie, totul se face pe genunchi, de pe azi pe mâine. Unii schimbă obiectivul după trei meciuri. Trebuie să ai un ciclu. Anul ăsta ce fac? Cresc. Uite, am omis, și la Rapid văd o strategie. Au vrut mai întâi play-off-ul, apoi vor campionatul. Se vede că lucrurile se așează din punct de vedere administrativ, al acționariatului, la nivelul băncii tehnice. Cei de acolo încearcă să transforme clubul într-unul profesionist, cum sunt cluburile de afară.

Poate iau și alții acest exemplu?

Sper. La echipele care sunt susținute de primării, totul se face de azi pe mâine.

Ar fi nevoie și de oameni specializați, nu?

Da, e o problemă și la oamenii care lucrează în cluburi. Nu primează valoarea profesională, cunoștințele în materie de fotbal, experiența. Din păcate, contează alte lucruri. Și-atunci, ne întrebăm de ce nu progresăm? Pe partea de management, sunt anumiți oameni care au abilități pentru așa ceva. Pe latură sportivă, lasă domnule foștii mari jucători, oamenii care au competență, oamenii care sunt serioși, care au o bază în spate, care vor să muncească și să ajute.