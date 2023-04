Steaua și Dinamo au oferit un spectacol pe cinste, atât în teren, cât și în tribune. „Militarii” au fost, însă cei care s-au impus pe Ghencea, grație reușitelor lui Bogdan Chipirliu din prima parte a partidei.

Daniel Oprița exultă, după Steaua - Dinamo 2-0: „Cine greșește, pierde”

Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, a vorbit după meci și a evidențiat faptul că meciul a arătat ca un adevărat derby și că își felicită jucătorii pentru reușita din această seară.

„Nu am văzut. Atât timp cât am fost pe teren nu am văzut lucrurile astea. Ar trebui să fim fair-play și să ne încurajăm echipele. Astăzi am fost noi cei care am câștigat. Dar îi înțeleg și pe ei. E un rezultat, zic eu meritat. Poate că ne-am dorit mai mult. Jocul a fost echilibrat. Cine greșește primul, pierde jocul. Au făcut-o ei astăzi. Vreau să-mi felicit jucătorii, s-au dăruit.

E un meci în care nimeni nu vrea să piardă. Și eu am fost foarte tensionat. Cu suporterii, mai ales că am jucat la noi acasă. Nu era tocmai confortabil să pierdem jocul aici. A arătat, cu siguranță (n.r. a derby). A avut de toate, zic eu, acest meci.

Da, mai avem de jucat. Nu s-a terminat nimic, încă. Ne așteaptă un meci greu la Buzău. Nu mai e mult până sâmbătă. Dacă avem drept și dacă nu avem, noi trebuie să ne facem meseria. Mă bucur foarte mult și dacă terminăm așa. Ar fi frumos, dar eu mă gândesc la toate jocurile să câștigăm”, a spus Daniel Oprița după meci.

Steaua - Dinamo 2-0

„Militarii” au deschis scorul în minutul 19, grație reușitei lui Bogdan Chipirliu din minutul 19, care a fructificat o lovitură de la 11 metri. Același fotbalist a realizat „dubla” doar 10 minute mai târziu și a ajutat-o pe CSA Steaua să cucerească toate cele trei puncte.

În urma acestui rezultat pozitiv, trupa lui Daniel Oprița a devansat-o pe Poli Iași în clasament și a trecut, în consecință, pe prima poziție în play-off-ul din Liga 2, cu 47 de puncte. Ieșenii se situează pe doi cu 46, în timp ce Oțelul Galați completează podiumul cu 42 de puncte.