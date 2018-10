Dan Petrescu, SAH-MAT pentru CFR Cluj! Poate deveni cel mai bine platit antrenor roman

CFR Cluj se gandeste din nou la schimbarea antrenorului o data cu schimbarile de la nivelul administrativ.

Numele lui Dan Petrescu a fost vehiculat ca posibil inlocuitor pentru Toni Conceicao, insa sansele ca fostul antrenor al ardelenilor sa revina in Gruia sunt aproape de zero.

Chinezii ii vor majora salariul, si asa imposibil de concurat de o formatie din Romania, in cazul in care va evita retrogradarea. Dan Petrescu are un salariu de 5 milioane de dolari in acest moment, insa va primi un bonus de 3 milioane daca Guizhou Zhicheng va evita retrogradarea.

"Daca ramane in prima liga, Dan Petrescu va incasa o suma foarte, foarte mare. O sa ajunga la o suma in jur de 8 milioane de euro anul viitor, daca va mentine echipa. Facem supozitii cu Dan Petrescu, ca revine la CFR Cluj, pentru ca el nu vrea sa renunte! In plus, nici chinezii nu au de gand sa se desparta de el", a declarat Bogdan Mara pentru DigiSport.

Guizhou Zhicheng se afla in acest moment pe ultimul loc in clasamentul primei ligi din China, cu 18 puncte dupa 25 de etape. Daca va evita retrogradarea, iar chinezii isi vor respecta promisiunea, Dan Petrescu va deveni cel mai bine platit antrenor roman.

Cosmin Olaroiu castiga in acest moment 5 milioane, iar Mircea Lucescu incaseaza de la Federatia Turca de Fotbal 4 milioane.