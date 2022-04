La finalul partidei din Gruia, Dan Petrescu a criticat în termeni duri arbitrajul, spunând că Istvan Kovacs a decis rezultatul partidei prin mai multe decizii eronate, inclusiv eliminarea lui Mateo Susic pentru un fault asupra lui Darius Olaru. Petrescu a spus că Istvan Kovacs "a făcut praf meciul cu FCSB" și după amicalul caritabil cu Dinamo Kiev, scor 0-0, la care nu a înțeles delegarea fratelui centralului din Carei, Szabolcs, care nu i-ar fi acordat două penalty-uri campioanei României.

Dan Petrescu: "Nu vreau să dau vina nici pe arbitri că am pierdut. Când pierdem, pierdem toți"

Totuși, la cinci zile după meci, Petrescu spune că nu vrea să mai dea vina pe arbitri, vinovat pentru eșec fiind întregul club. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit și despre următorul meci al echipei sale, contra lui FC Voluntari, programat duminică, de la ora 19:00, în runda a șasea din play-off.

"Dacă pierzi un meci, un derby, cum a fost cel cu FCSB, jucătorii au fost afectați la început de săptămână, dar zilele astea i-am văzut foarte bine la antrenament și toată lumea e montată pentru meciul următor. Eu mereu sunt supărat pe mine când pierd, ăsta e primul lucru. După aia, pe toată lumea. Dar în primul rând pe mine pentru că eu sunt cel care conduce acest club și e normal să fiu supărat pe mine. Pe jucători nu am fost supărat, știți că am vorbit și după meci. Am zis că nu e vina lor. Toți au dat ce au avut mai bun.

Meritam să jucăm 11 contra 11 tot meciul și vedeam care era rezultatul. Dar nu vreau să dau nici vina pe arbitri că am pierdut meciul. Când pierdem, pierdem toți. Asta a fost să fie, e trecut. Trebuie să ne gândim la viitor, iar viitorul apropiat e meciul cu Voluntari, echipă care a bătut acasă pe Farul, Craiova, Argeș și a făcut egal acasă cu FCSB. E în finala Cupei aproape, e în play-off și să nu cumva să îi subestimăm și să ne gândim la nu știu ce meci", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Voluntari.

Cu cinci runde înainte de finalul sezonului, CFR Cluj are 45 de puncte și ocupă prima poziție, iar podiumul este completat de FCSB (43p) și Universitatea Craiova (39p).

FC Voluntari, următoarea adversară a lui CFR Cluj, se află pe locul patru, cu 30 de puncte, două victorii și trei înfrângeri în play-off.