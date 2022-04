Unicul gol al meciului a fost marcat de Octavian Popescu, în minutul 74, cu un șut de la distanță deviat de Graovac, care l-a surprins pe Bălgrădean. CFR Cluj a jucat cu un om în minus din minutul 43, după eliminarea lui Mateo Susic pentru un fault dur asupra lui Darius Olaru, iar echipa lui Dan Petrescu a avut un singur șut pe poartă, în prelungiri.

Dan Petrescu i-a contrazis pe toți după CFR Cluj - FCSB 0-1

În ciuda evoluției modeste a echipei sale, Dan Petrescu a criticat doar deciziile lui Istvan Kovacs. Antrenorul lui CFR Cluj crede că echipa sa a fost dezavantajată în mai multe rânduri, inclusiv la eliminarea lui Susic, în ciuda opiniei specialiștilor din fotbal, care au considerat justificată decizia centralului din Carei.

Petrescu crede că numeroasele presiuni puse de cei de la FCSB în săptămâna jocului și-au pus amprenta asupra lui Istvan Kovacs.

"E prima înfrângere în campionat pe teren propriu după foarte mult timp. Un meci disputat decis de o greșeală de arbitraj mare. N-ai voie la un derby să dai un asemenea cartonaș roșu. Am avut o fază cu Petrila singur cu portarul, a dat henț, nu a fost. A fluierat cu 10 secune înainte de final ca nu cumva să egalăm. Trebuia să mai lase cel puțin 1 sau 2 minute. Noi am luat goluri mereu peste timp. S-a văzut presiunea pusă, arbitrul a decis meciul.

N-am ce să reproșez băieților mei, s-au bătut, am primit autogol, am avut și ocazie mare în minutul 94. Niciodată n-o să primim noi în deplasare un roșu așa, poate să facă orice adversarul. Ăsta este fotbalul, mergem înainte. Mă gândeam că vor fi greșeli și chiar a fost o greșeală mare.

Și Real Madrid cu Barcelona nu a avut niciun șut, a pierdut 4-0. Pentru noi era bun și egalul, dar cu un egal nu cred că se supăra nimeni. La Craiova am pierdut în minutul 96, nu trebuia să mai fie al șaselea minut de prelungiri. Nu cred că Craiova a dominat. Azi nu a fost un meci bun, clar, dar nici cei de la FCSB nu au avut prea multe ocazii în prima repriză.

Acum suntem toți foarte supărați. E o criză care trebuia să vină la un moment dat. Ne vom bate la titlu până în ultimul meci. Și Craiova a intrat în cursa asta. Am spus de la începutul play-off-ului că și Craiova va fi în lupta la titlu.

Nu ma sunt jucătorii de experiență care erau odată, nu mai e ca înainte. Presiunea s-a văzut. Eu mă așteptam la ceva mai mult de la toți, dar în 10 a fost foarte greu. Dacă era în 10 meritat, n-aveam ce să comentez. Nu, pe Susic nu sunt supărat, în niciun caz. N-a fost un fault de roșu. La mijlocul terenului, din lateral, ce fault e ăsta? Noi aveam faulturi împotriva noastră de 10 ori mai grave.

În lupta la titlu vor conta forma, norocul, arbitrajul, toate", a spus Dan Petrescu, după meci.