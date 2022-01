Dan Petrescu, furios după remiza cu FCSB: "Nu ajungem niciodată campioni așa, titlul merge în altă parte!". Jucătorul criticat în direct

CFR Cluj a intrat în avantaj la pauză, după ce dubla lui Debeljuh a anulat golul superb marcat de Octavian Popescu. Valentin Gheorghe a egalat în minutul 71, însă Alexandru Chipciu a readus rapid campioana în avantaj. FCSB a obținut un punct grație reușitei lui Iulian Cristea din minutul 90+3.

Dan Petrescu: "Nu ajungem campioni așa niciodată"

După meciul de pe Arena Națională, Dan Petrescu s-a arătat foarte nemulțumit de rezultat, spunând că echipa sa nu ar fi trebuit să fie egalată după ce a condus de două ori, cu 2-1 și 3-2, iar desfășurarea jocului este un avertisment pentru lupta la titlu.

Antrenorul lui CFR Cluj l-a criticat și pe Mike Cestor, fundașul introdus în prelungiri, pe care îl consideră vinovat la golul al treilea marcat de FCSB.

"E clar că, dacă la începutul meciului spuneam că facem egal, aș fi fost fericit, dar să conduci 2-1 și 3-2... nu-mi aduc aminte la CFR când am condus așa să fim egalați. E prima oară în cinci ani cred și e normal că sunt trist și supărat. Ai 3-2, fac două schimbări, iar fundașul care intră nu sare. Mă așteptam ca un fundaș fresh să dea în minge. Regret că am făcut acea schimbare, sunt supărat pe toți, pe mine. Poate la rece, când mă voi calma, voi aprecia acest punct.

Când ai 3-2 în minutul 93, n-ai voie. Nu ajungem campioni așa niciodată. N-ai cum să iei campionatul așa. Mai ales că și în amical am luat 3 goluri cu o echipă din Spania. Dacă vom continua așa, titlul se va duce în altă parte. Am mai luat așa cu Poli Timișoara, când am pierdut 3-4, dar a fost o întâmplare. FCSB are jucători extraordinari, dar dacă vrem să facem față în campionat și în Europa trebuie să ne apărăm mai bine.

E clar că intrarea lui Vinicius a adus un plus, dacă Debeljuh făcea 3-1 era mai greu pentru ei, dar cu calitatea lor, de la mijloc în sus, au 10 jucători foarte buni și pot bate pe oricine, oricând. FCSB are un campionat excelent și sunt sigur că vor câștiga multe meciuri.

FCSB arată foarte bine. Dacă s-ar termina campionatul azi, ar fi doar 5 puncte. Dacă vor câștiga meciurile directe, la ce echipă au, vor câștiga campionatul. Noi avem un program mult mai greu și azi era foarte important să câștigăm. Am jucat ofensiv, dar n-am stat bine fizic în repriza a doua și am cedat terenul", a spus Dan Petrescu.

În urma acestei remize, CFR Cluj păstrează un avantaj de 10 puncte față de FCSB. În următoarea etapă, campioana va primi vizita lui FC Botoșani.